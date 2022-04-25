وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الأسبوع الماضي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول "إن زيادة بنصف نقطة في معدل الفائدة ستكون خياراً مطروحاً في الاجتماع المقبل للبنك في مايو".

ومع افتتاح أسواق أوروبا، هبطت عقود خام برنت إلى 101,20 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 96,85 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: "في هذه المرحلة، يبدو أن السوق تحت ضغط المخاوف المتعلقة بالنمو في الصين والتشديد النقدي من المركزي الأميركي".

وأعلنت شنغهاي إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد-19 تشمل فحصاً يومياً اعتباراً من اليوم الجمعة لكبح التفشي الأحدث للمرض في البلاد.