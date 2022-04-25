بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5%.

وتراجعت بورصة وول ستريت بأكثر من 2.5% يوم الجمعة إذ نالت أخبار عن تحقيق الشركات أرباحا غير متوقعة وزيادة اليقين حول الزيادات الكبيرة في الفائدة في الأمد القريب من معنويات المستثمرين.

وأشار باول إلى أن البنك المركزي الأميركي يستعد لرفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو مع مزيد من الزيادات في المستقبل.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية "تراجعت الأسواق الأميركية كثيرا يوم الجمعة بسبب التصريحات بشأن رفع معدلات الفائدة، وكان رد فعل السوق اليابانية على السوق الأميركية أكبر من اللازم اليوم".

كما تسببت الشركات ذات الثقل في انخفاض المؤشر نيكي، حيث انخفض سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 5.27% ونزل سهم سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 7.8% وسهم دايكين إندستريز 3.4%.

وانخفض سهم نيسان موتور بـ 5% بعد تقرير أفاد بأن شركة رينو أكبر مساهميها تدرس بيع حصة محتملة.