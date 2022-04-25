وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1917.40 دولار للأونصة. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1916.41 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 مارس عند 1914.58 دولار.

ووسط توقعات برفع معدل الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي في مايو، راهن المتداولون يوم الجمعة على أن البنك المركزي الأميركي سيرفع معدلات الفائدة أكثر في الشهور التالية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عامين، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 23.73 دولار للأونصة، في أكبر انخفاض لهافي أكثر من شهرين.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى 923 دولارا للأونصة في أقل مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي وتراجع البلاديوم 3.1% إلى 2302.19 دولار.