أعطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعض الإشارات على الميل للتيسير بالقول إن البنك قد يحتاج إلى خفض توقعاته للنمو.

جاء ذلك بعد انضمام نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس المعروف بميله للتيسير إلى عدد متزايد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى إنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول إلى جانب رفع الفائدة في يوليو.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن زيادة سعر الفائدة نصف نقطة "ستكون مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع البنك المركزي الأميركي في الثالث والرابع من مايو.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.2% إلى 1.0812 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 100.85.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.8% لكل منهما إلى 0.7308 دولار و0.6679 دولار على الترتيب.

وانخفضت الكرونة النرويجية 0.2% إلى 8.928 للدولار.

ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.4% إلى 6.502 يوان للدولار في التعاملات بلندن، ويبدو أنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وارتفع الين الياباني 0.2% مقابل الدولار إلى 127.88، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2002 عند 129.43، والذي بلغه يوم الأربعاء، إذ تمسك البنك المركزي بسياسته النقدية فائقة التيسير.