وقال مالباس في مؤتمر للبنك الدولي حول احتياجات المساعدة المالية لأوكرانيا، إن التقدير المبكر لتكاليف الضرر "الضيق" لا يشمل التكاليف الاقتصادية المتزايدة للأزمة الأوكرانية.

وأضاف مالباس "بالطبع الحرب لا تزال مستمرة وبالتالي فإن هذه التكاليف آخذة في الارتفاع."

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب افتراضي أمام المؤتمر ، تكاليف واحتياجات تمويل أكبر بكثير.

وقال للمشاركين في تصريحات مفسرة إن أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهربا لتعويض الخسائر الاقتصادية.

وقال زيلينسكي: "سنحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء كل هذا لاحقا".