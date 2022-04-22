وقال باول إن البنك منفتح لرفع معدل الفائدة بشكل قوي في الشهر المقبل، في مسعى للسيطرة على تسارع التضخم.

وتابع رئيس الفيدرالي خلال جلسة نقاشية في اجتماعات صندوق النقد الدولي قائلا: "من المناسب من وجهة نظري أن نتحرك بسرعة أكبر قليلًا لرفع معدلات الفائدة، أود أن أقول إن رفع الفائدة 50 نقطة أساس سيكون أمرًا مطروحًا على الطاولة خلال اجتماع مايو".

وتتوافق تصريحات باول بشكل كبير مع توقعات السوق بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بـ 50 نقطة أساس بدلا من زياداته المعتادة بمقدار 25 نقطة أساس، لترويض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا.

يذكر أن الفيدرالي رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مارس الماضي، مع الاتجاه لبدء خفض حيازته من الأصول.