وشركة "رينو" هي من الشركات الغربية الأكثر انكشافا على السوق الروسية، وشهدت انخفاضا في المبيعات خلال الربع الأول من العام بسبب الأزمة في أوكرانيا ونقص أشباه الموصلات، وهو ما فاق تأثيره جزئيا زيادة الأسعار وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية.

يأتي هذا التراجع مع انخفاض مبيعات الشركة بأكثر من 17% مقارنة بالربع الأول من 2021 إلى 552 ألف سيارة وهي أقل مبيعات فصلية تسجلها الشركة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009.

وقالت الشركة إن مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة زادت 13% وشكلت 36% من المبيعات.

وأعلنت الشركة أنها قررت خفض الإنتاج 300 ألف سيارة في 2022 بسبب أزمة أشباه الموصلات العالمية، مضيفة أن معظم هذا الخفض سيكون في النصف الأول من العام.