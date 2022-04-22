وفي التعاملات الآسيوية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8% إلى 107.52 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 0.7% إلى 103.07 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان صوب تراجع أسبوعي بنسبة 3.7% تقريبا.

كان هذا الأسبوع الأقل تقلبا في التداول منذ بدء أزمة أوكرانيا في 24 فبراير الذي أدى إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت البلدان المستهلكة إلى سحب أحجام قياسية من النفط من مخزوناتها الاحتياطية.

وقال محافظ البنك المركزي الصيني، يي قانغ، إن ثاني أكبر اقتصاد عالمي غير منيع في مواجهة الصدمات الخارجية فضلا عن الضغوط الداخلية الناتجة عن انتشار مرض كوفيد-19.

عمّقت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول من المعنويات السلبية في سوق النفط إذ لوح أمس الخميس برفع كبير وسريع لمعدلات الفائدة الأميركية وهو ما دفع الدولار للصعود، ويعني ذلك أن النفط يصبح أعلى سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.