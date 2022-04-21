وأضاف في مقابلة مع اقتصاد سكاي نيوز عربية بأن إجمالي الاستثمارات للمشروعات الأربعة التي وقعتها الهيئة خلال الفترة الماضية تناهز 10 مليارات دولار، مشيرا إلى إمكانية توقيع مذكرتي تفاهم جديدتين قبل نهاية الشهر الجاري.



ووقعت 4 جهات حكومية مصرية من بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع تحالف الوقود الأخضر الذي يضم شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز" لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنويا لتموين السفن بمنطقة العين السخنة باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار.

كما وقعت مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيميا باور" الإماراتية لإقامة مشروع لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



مجمع للوقود الأخضر

وأشار زكي إلى أن الهيئة تدرس حاليا تخصيص مساحة داخل المنطقة الاقتصادية لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع منتجات الوقود الأخضر عبر الطاقات المتجددة التي يتم توليدها سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ثم نقل هذه المنتجات إلى ميناء السخنة.



"الهدف من هذه المذكرات هو تهيئة المناخ للتحالفات العالمية لبدء الدراسات المالية والفنية والقانونية اللازمة للوصول لمرحلة التعاقد مع مصر خلال مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ COP27." بحسب زكي.

ووقعت مصر مذكرة تفاهم خلال الأسبوعين الماضيين مع تحالف يضم شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويا باستخدام الهيدروجين الأخضر ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة "ميرسك" العالمية لإقامة مشروع لتوفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر بكميات كافية للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية في الشحن البحري وبحيث تقوم شركة "ميرسك" بتجهيز 12 سفينة للعمل بالهيدروجين الأخضر.



"مشروعات الوقود الأخضر هامة للغاية بالنسبة لنا ونحن الان في مرحلة إعداد وتوقيع مذكرات التفاهم مع مجموعة من 4 تحالفات عالمية ونتوقع قبل نهاية هذا الشهر التوقيع على مذكراتي تفاهم جديدتين لإنتاج الوقود الأخضر." وفقا لتصريحات زكي لاقتصاد سكاي نيوز عربية.



وأكد أن نسبة الشراكة في هذه المشروعات لم يتم تحديدها بعد وأن إجمالي الاستثمارات بالنسبة للمشروعات الأربعة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها تقترب من 10 مليارات دولار متوقعا إنتاج نحو 5 إلى 6 ملايين طن من الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر خلال المرحلة الأولى من هذه المشروعات.



حوافز إضافية

وشدد زكي على أن مجلس الوزراء المصري يدرس حاليا مجموعة إضافية من الحوافز التي سيتم منحها لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد أن مصر تسارع الخطي نحو تبني المقترحات التي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال.



وأضاف بأن الفترة الحالية تشهد تحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة واستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".