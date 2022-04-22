وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين "التضخم" في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 2.4% على أساس شهري في مارس بزيادة 7.4% على أساس سنوي.

وكان تقدير سابق للمكتب قد أشار إلى أن التضخم في مارس بلغ 2.5% بزيادة 7.5% عن العام السابق.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على التضخم عند مستوى 2% في الأمد المتوسط، ​​وأشار إلى أنه سيشدد سياساته من خلال إنهاء خطة شراء السندات هذا العام والتحرك نحو رفع سعر الفائدة بعد ذلك.

وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 44.4% في مارس مقارنة بالعام السابق، بينما زادت تكلفة المواد الغذائية غير المصنعة 7.8%.

وبلغ معدل التضخم السنوي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود الأكثر تقلبا، 3.2% في مارس وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي.