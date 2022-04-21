ودفع هذا روسيا للتراجع من خامس أكبر سوق لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي في فبراير إلى المرتبة 12 في مارس.

وهبط إجمالي صادرات ألمانيا لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2% إلى 52.8 مليار يورو في مارس بالمقارنة بالشهر السابق. لكنها ارتفعت بنسبة 3.2% عن مستواها في مارس 2021، بحسب مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني.

وما زالت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الألمانية وتم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو إلى هناك في مارس بزيادة 21% عن مستواها قبل عام.

وبلغت الصادرات للصين 10.2 مليار يورو بانخفاض بنسبة 1% عن مستواها قبل عام. وتراجعت الصادرات لبريطانيا 0.3% إلى 6.4 مليار يور.