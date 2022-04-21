وارتفع صافي ربح الشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي بـ 653% لتصل إلى 3.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 438 مليون دولار حققتها الشركة في نفس الفترة قبل عام واحد.

وسجلت "تسلا" إيرادات بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.3 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2021، ومتجاوزة التقديرات البالغة 17.80 مليار دولار.

وذكرت الشركة في رسالة للمستثمرين: "ستتأثر وتيرة الإنتاج في أوستن وبرلين بالتقديم الناجح للعديد من المنتجات الجديدة وتقنيات التصنيع في مواقع جديدة، بالإضافة إلى التحديات المستمرة المتعلقة بسلاسل التوريد".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك "من المرجح أن تنتج الشركة أكثر من 1.5 مليون سيارة في عام 2022، وهو ما سيكون أعلى من هدف الشركة طويل الأجل لنمو الإنتاج بنسبة 50% على الأقل.

وقال ماسك في مؤتمر عبر الهاتف: "إننا ننمو بسرعة كبيرة على أساس سنوي، وما زلنا واثقين من تجاوز نسبة النمو 50% في المستقبل المنظور".

لكن الطراز 3 Tesla يباع حاليًا بسعر يبدأ من 42،690 دولارًا ، مما يجعله بعيدًا عن متناول العديد من الأسر.

وكان ماسك، الذي تحدث منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى جعل السيارات الكهربائية في متناول الجميع من أجل مكافحة تغير المناخ، أصر على "أننا نريد بكل تأكيد أن نجعل السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة قدر الإمكان".

وتابع قائلا "كان الأمر صعبًا للغاية عندما يكون التضخم عند أعلى مستوى له في 40 أو 50 عامًا"، مشيرا إلى قيام الموردون لزيادة أسعار قطع الغيار بنسبة تتراوح بين 20 و 30%.