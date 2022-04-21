وذكر البنك في بيان أنه حقق صافي ربح 2.7 مليار درهم (735.17مليون دولار) في الفترة المنتهية في 31 مارس ارتفاعا من 2.3مليار درهم في الفترة المقابلة قبل عام.

وتوقع قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أن يحقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي ربح بمقدار 2.47 مليار درهم.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة 20% إلى 1.4 مليار درهم، مما يعكس تحسنا في بيئة التشغيل العام الماضي بعد صدمة الجائحة.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد، وهو العنصر الأساسي بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية، 4% عن الفترة نفسها من العام السابق، مدعوما بارتفاع هامش سعر الفائدة الصافي.

كما استفاد من انخفاض تكاليف التمويل، في حين نمت القروض 1% مدعومة بقوة نشاط الإقراض للأفراد.

ورفع مصرف الإماراتي المركزي، معدلات الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية الشهرالماضي، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بدأ دورة تشديد نقدي.

ومن المتوقع أيضا أن يعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تحسين الدخل من غير الفائدة من خلال سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي في دبي، والتي بدأت بدور رئيسي في عملية الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي التي جمعت 6.1 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام أولي في المنطقة منذ طرح شركة أرامكو السعودية في عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك شاين نيلسون في البيان "هذه النتائج القوية، إلى جانب التوقعات الإيجابية للهوامش، تجعل بمقدورنا الاستثمار في شبكتنا الدولية وقدراتنا الرقمية، ودعم المرحلة التالية من النمو".