وقالت مصر للطيران في بيان إنّه "بعد توقف دام 8 سنوات وصلت إلى مطار بنغازي بليبيا اليوم أول رحلة لشركة مصر للطيران (...) قادمة من مطار القاهرة".

وكانت الرحلات توقفت بسبب عودة العمالة المصرية من ليبيا آنذاك من جراء اضطراب الأوضاع الأمنية إثر سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله في 2011.

وكان عدد العمالة المصرية في ليبيا قبل 2011 يتخطّى مليون عامل.

ونقل البيان عن عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قوله إنّه "تقرّر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدّل رحلة يومية، وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا".

وفي ديسمبر الماضي تمّ إطلاق منظومة للربط الإلكتروني بين البلدين لـ"تنظيم وتسهيل تنقّل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها"، بحسب بيان لوزارة القوى العاملة المصرية.

وكان من المفترض أن تجري في ليبيا في ديسمبر الفائت انتخابات برعاية أممية تضع حدّاً لهذا لنزاع المعقّد، لكنّ الاستحقاق أرجئ إلى أجل غير مسمّى بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.