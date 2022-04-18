وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، زادت أونصة الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.5% إلى 1984 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس/آذار.

ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50دولار وزاد سعر البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2393.67 دولار.

يذكر أن عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2018.