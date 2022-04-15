واتخذت شركة تويتر أول خطواتها للرد على محاولة إيلون ماسك للاستيلاء على الشركة.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، سيتبع تويتر استراتيجية باسم "حبة السم"، لحماية الشركة والمساهمين من محاولات ماسك "الشرسة".

هذه الاستراتيجية معروفة في عالم الشركات الكبيرة، وتسمى أيضا بخطة حقوق المساهمين، وسبق أن استخدمتها شركات لمنع استحواذ جديد.

ما هي "حبة السم"؟

هذا المصطلح يطلق في عالم الشركات، على استراتيجية دفاعية، تحمي الشركة من استحواذ المليارديرات والشركات، دون إذن من مجلس الإدارة.

ما يحدث هو في حال اشترى أي شخص أو شركة 15 بالمئة أو أكثر من أسهم شركة معينة، دون موافقة الإدارة، تقوم الشركة بطرح الأسهم بأسعار منخفضة جدا على بقية المساهمين، حتى تزيل سيطرة المستثمر الجديد.

ووافق مجلس الإدارة على هذا الإجراء، الذي سيستمر قيد التنفيذ لمدة عام كامل، لحماية الشركة من الاستحواذ الإجباري من قبل ماسك.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال، قد ألمح إلى أن ماسك سيقوم باتخاذ إجراءات "أكثر شراسة"، لاقتناء الشركة.

وكان ماسك قد أعلن رغبته بالاستحواذ على تويتر بالكامل، مقابل43 مليار دولار، وكشف عن خطط لتغيير الموقع بالكامل "لخدمة البشرية".