واكتفى أغراوال بالقول بأن إدارة "تويتر" لا تزال تقيّم بعناية عرض إيلون ماسك للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات أغراوال خلال جلسة سؤال وجواب مع موظفي "تويتر"، الخميس، بحسب ما نقل موقع "ذا فيرج" الإخباري التقني، عن شخص حضر الجلسة.

ولم يتطرق أغراوال إلى متى سيرد مجلس الإدارة على العرض، ولا نوع الرد.

وقال إن مجلس الإدارة سيتبع "عملية دقيقة" ويتخذ قرارا يصب "في مصلحة مساهمينا".

وبدوره، نقل موقع (theinformation) الإخباري الأميركي عما وصفه بـ"المصدر المطلع"، أن مجلس إدارة "تويتر" يعتبر عرض الاستحواذ الذي قدمه إيلون ماسك "غير مرحب به"، مما يعني أنه سيقاوم العرض.

أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد ذكرت أنه مجلس الإدارة يحاول وضع العراقيل أمام العرض، بما لا يتيح لماسك السيطرة على حصة واسعة على "تويتر".

ولم تكشف الشركة علنا كيف سترد على العرض السخي من جانب الملياردير الأميركي، لكن تقارير تحدثت عن اجتماع لمجلس بهذا الخصوص.

وكان إيلون ماسك عرض، الخميس، عرض شراء "تويتر" بأكمله مقابل 41.39 مليار دولار، علما أنه يستحوذ حاليا على 9.2 بالمئة من أسهم موقع التدوين المصغر.

وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وثيقة إلى هيئة مراقبة البورصة الأميركية، يعرض شراء سهم "تويتر" مقابل 54.20 دولارا.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة "تويتر" بريت تايلور، أكد ماسك أنه استثمر في المنصة بسبب دورها المحوري في "حرية التعبير حول العالم"، ما يشكل برأيه "موجبا اجتماعيا للأنظمة الديموقراطية الفاعلة"، وفق "فرانس برس".

ويأتي هذا التطور بعد أيام من كشف وثائق رسمية عن أن ماسك أصبح أكبر مساهم في "تويتر"، بواقع 9.2 بالمئة من إجمالي الأسهم، تعادل قيمتها 2.9 مليار دولار.