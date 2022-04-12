لم يقدم رئيس الوزراء الهندي أي التزام علني بالامتناع عن النفط الروسي، وهو مصدر توتر مع الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في اجتماع عبر مكالمة مصورة من بعد، لمودي إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد الهند على تنويع مصادر طاقتها، وفقا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين باساكي. على الرغم من أن الهند تتلقى القليل من نفطها من روسيا، فقد كثفت مؤخرا من خلال عملية شراء كبيرة بينما تحاول ديمقراطيات أخرى عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقالت بساكي "أوضح الرئيس (بايدن) أيضا أنه لا يعتقد أنه من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية أو السلع الأخرى".

وبينما أنهى البلدان الاجتماع مع بايدن قائلين إنهما ملتزمان بتقوية علاقتهما، لم يستطع مسؤولو البيت الأبيض تحديد ما إذا كانت الهند تقف إلى جانبهم في إدانة بوتن بالكامل، وقالوا فقط إن الخيار في النهاية يقع على عاتق حكومة مودي.

من المقرر أن يلتقي الزعيمان وجها لوجه في 24 مايو المقبل بطوكيو لحضور قمة "كواد" - (الرباعية) - وهو تحالف يضم أيضا أستراليا واليابان.