وخسرت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأميركي الوسيط حوالي 13 بالمئة، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن نفط من مخزونات الطوارئ.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 104.39 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.01 دولار أو واحدا بالمئة إلى 99.27 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأميركي أمس سحب مليون برميل نفط يوميا على مدى ستة أشهر بدءا من مايو، وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الأميركية.

وأعلن تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا الخميس التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا في مايو.

وزادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي، لكن نمو عدد الحفارات العاملة لا يزال بطيئا مع استمرار الشركات في تحويل الأرباح إلى المساهمين بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط بدلا من زيادة الإنتاج.

وقال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة إنه أبقى توقعاته للأسعار دون تغيير عند 114 دولارا للبرميل للربع الثاني و101 دولار للبرميل في النصف الثاني من هذا العام.