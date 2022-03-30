وقال وزير الاقتصاد الألماني إنه أطلق مستوى (إنذار مبكر) فيما يتعلق بإمدادات الغاز وسط استمرار مطالبة روسيا بالدفع بالروبل.

وأوضح هابيك للصحفيين أن هذا المستوى هو الأول من بين 3 مستويات تحذيرية، وسيترتب عليه تشكيل فريق أزمة في وزارته لتشديد مراقبة وضع إمدادات الغاز.

وتابع: "خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة للإشراف على الوضع فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل".

وأضاف أنه اتخذ هذا الإجراء بعد أن أشارت موسكو إلى أنها ستقر مشروع قانون يطالب بدفع ثمن الإمدادات بالروبل على الرغم من رفض مجموعة الدول الصناعية السبع لهذه المطالب يوم الاثنين.

وقال إن مخازن الغاز في ألمانيا مملوءة حاليا بنحو 25 بالمئة من طاقتها.

وأصر الكرملين على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، الذي يتم تسليمه إلى أوروبا رافضا انتقادات مجموعة السبع التي وصفت الطلب بأنه غير مقبول.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لن يقوم أحد بتسليم الغاز مجانا. هذا أمر مستحيل، لا يمكن الدفع إلا بالروبل".

وتقدم الحكومة الروسية والبنك المركزي وشركة غازبروم الروسية العملاقة، الخميس، تقريرا إلى الرئيس فلاديمير بوتن بشأن إنشاء نظام الدفع بالروبل.

وكرر هابيك الأربعاء القول: "لن نقبل أي مخالفة لعقود التسليم".

يذكر أن الغاز الروسي مهم جدا للاتحاد الأوروبي الذي يسعى منذ بداية هجوم موسكو على أوكرانيا لإيجاد وسيلة لتخفيف هذا الاعتماد عليه.