وعقد يوم الثلاثاء، بالقاهرة، اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية أحمد الكواري والسفير القطري بالقاهرة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد ووزير المالية المصري محمد معيط.

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأشاد الجانبان بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وقد تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، وفق بيان مجلس الوزراء المصري.