وجاء في بيان لبيرتس المولود في المغرب والذي سبق أن تولى وزارة الدفاع الإسرائيلية أن توقيع مذكّرة التفاهم يشكّل "خطوة إضافية على صعيد إيجاد شراكة جديدة بين شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية وقطاع الطيران والصناعات الفضائية في المغرب".

وقال رئيس شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية ومديرها العام بوعز ليفي إنّ مذكّرة التفاهم "ستسهم في الترويج للمشاريع المشتركة والتجارية في قطاع الطيران".

وتنصّ مذكّرة التفاهم التي أطلقت عليها تسمية "الشراكة الاستراتيجية" على استحداث مركز للبحث والتطوير، وفق البيان.

ويأتي توقيع مذكّرة التفاهم استكمالاً لإعلان مشترك وقّع في ديسمبر 2020 نصّ على توسيع نطاق التعاون في مجالي الاستثمار والتكنولوجيا.

وأورد البيان نقلاً عن وزير الصناعة المغربي أن مذكّرة التفاهم تشكل استجابة لـ"أولويات وطنية" على صعيد الترويج للتدريبات المتقدّمة والتوظيف والصناعات المحلية والبحث والتطوير.

وفي أواخر نوفمبر وقّع البلدان اتفاق تعاون أمني غير مسبوق يتيح للمغرب خصوصاً الحصول بسهولة على معدّات إسرائيلية عالية التكنولوجيا، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط.