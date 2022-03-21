وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.0 بالمئة إلى دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.0 بالمئة إلى 1927.30 دولار.

ورفضت أوكرانيا دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية، التي يعاني سكانها المحاصرون من قلة الطعام والمياه والكهرباء في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع القتال العنيف.

وللحيلولة دون ارتفاع أسعار الذهب على نحو أكبر، قال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي)، الجمعة، إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1.75 بالمئة إلى اثنين بالمئة هذا العام.

وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم إس.بي.دي.آر جولد ترست 0.8 بالمئة إلى 1082.44 طن الجمعة وهو أعلى مستوى منذ مارس.

وصعد البلاديوم 3.4 بالمئة إلى2597 دولار للأوقية، وكان قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلا 3440.76 دولار في السابع من مارس مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن النفيس.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.0 بالمئة إلى 25.03 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 6.0 بالمئة إلى 1028.20 دولار.