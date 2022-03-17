وذكرت الوكالة أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي ثلاثة دولارات أو 3.1 بالمئة إلى 101.09 دولار للبرميل الساعة 08:44 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها على مدى 3 جلسات متتالية.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.8 دولار أو 3 بالمئة إلى 97.84 دولار للبرميل.

وانخفض العقدان عند التسوية، في أعقاب قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية ومؤشرات على تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية.

وقال وانغ شياو، الباحث لدى جوتاي جونان فيوتشرز: "يتراجع الحماس بالسوق للتداول بناء على التداعيات الجيوسياسية، مما يساعد على إخراج بعض العلاوات من أسعار النفط. إنه وقت إعادة تقييم العوامل المختلفة".

وتجاهلت السوق إلى حد بعيد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا.

وحصلت المعنويات بالسوق على دعم من تعهد الصين بسياسات لدعم أسواق المال والنمو الاقتصادي، في الوقت الذي عزز فيه انخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الصين الآمال في أن ترفع السلطات قيود السفر وتسمح للمصانع باستئناف الإنتاج في مدن تخضع للإغلاق العام.