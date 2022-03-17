وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1920.45دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1920 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 1.2 في المئة إلى 1894.70 دولار في ظل القفزة التي سجلتها عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب إعلان البنك المركزي.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة عند التسوية إلى 1908.40 دولار.

والذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة، إذ يزيد ذلك كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا في حين يدعم الدولار المسعرة به.

غير أن مؤشر الدولار انخفض 0.5 بالمئة مقابل سلة عملات، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.94 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1018.65 دولار.

أما البلاديوم فتراجع 0.2 في المئة إلى 2418.56 دولار للأوقية وسط انحسار المخاوف بشأن المعروض.