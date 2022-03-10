وأضاف الوزير على حسابه على تويتر أن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط".

وكان قد أكد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة أن الإمارات مورد موثوق ومسؤول للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 5 عقود مشيرا إلى أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة للاقتصاد العالمي.

وفي بيان نشرته السفارة الإماراتية في واشنطن على حسابها على تويتر قال العتيبة: "لقد كانت الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي."

وأضاف البيان: "نحن نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى".

يذكر أن الاتفاق على زيادة الإنتاج أو خفضه يتم من خلال مجموعة أوبك+ التي تجتمع شهريا لاتخاذ القرارات.