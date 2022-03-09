وقالت شركة ستاربكس إن مجموعة الشايع التي مقرها الكويت والتي تشغل مئة مقهى ستاربكس على الأقل في روسيا "ستقدم الدعم لقرابة ألفي شريك في روسيا يعتمدون على ستاربكس في معيشتهم".

وأيضا قالت شركة ماكدونالدز إنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 مطعما معظمها مملوك للشركة.

وقالت شركة كوكا كولا إن نشاطها في روسيا وأوكرانيا ساهم بما يتراوح بين واحد واثنين في المئة تقريبا من صافي إيرادات التشغيل للشركة في عام 2021.

وقالت شركة بيبسي كولا إنها ستواصل بيع المشروبات الضرورية اليومية مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال وأغذية الأطفال في روسيا.