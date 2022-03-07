وأضاف الوزير علاء الجبوري: "الوزارة لديها خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية، الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا".

ويقول العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب، إنه اتخذ إجراءات عاجلة لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ودعم برنامج بطاقات التموين المحلي.

وتشمل أحدث تلك الخطوات زيادة سعر شراء القمح من المزارعين المحليين إلى 725 ألف دينار (497.08 دولار) للطن في الموسم القادم، من سعر كان يصل إلى 560 ألف دينار في الموسم السابق.