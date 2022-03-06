ونقلت(سونا) عن والي البحر الأحمر المكلف بالإنابة، فتح الله الجاح قوله إن 20 ألف طن من القمح الروسي وصلت إلىميناء بورتسودان الجنوبي.

وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي لهذا الدعم المقدر، كما تحدث قنصل جمهورية روسيا الاتحادية بالسودان جيورجي اميرانوس ميان، معبراً عن عمق ومتانة العلاقات بين روسيا والسودان.

وأكد استمرار دعم بلاده للسودان وأعرب عن تمنياته للشعب السوداني، بدوام التطور والازدهار، حسبما نقلت الوكالة.

كانت وكالة الإعلام الرسمية الروسية سبوتنيك ذكرت في يناير أن موسكو من المقرر أن ترسل شحنة قمح إلى الخرطوم كمساعدة إنسانية.