ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان، على سحب 60 مليون برميل من الخام من احتياطياتها لمحاولة كبح زيادات في الأسعار رفعت الخامين القياسيين فوق 100 دولار للبرميل.

لكن أنباء ذلك السحب، الذي يعادل أقل من يوم واحد من استهلاك النفط حول العالم، أبرز فقط خوف السوق من أن المعروض سيكون غير كاف للتعويض عن تعطل الطاقة المتنامية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 7.0دولارات، أو 7.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 7.69 دولار، أو 8.0 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 103.41 دولار للبرميل. وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لعقود الخام الأميركي منذ يوليو 2014 وأكبر مكاسبها ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر2020.

وأثناء الجلسة، سجل برنت أعلى مستوى منذ يوليو 2014 ووصل النفط الأميركي لأعلى مستوى منذ يونيو 2014. وبالإضافة إلى الخام، سجلت العقود الآجلة الأميركية لزيت التدفئة والبنزين أعلى مستوياتها منذ 2014.