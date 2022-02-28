وكشف المصدر المسؤول لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مصر تلقت 3 عروض لاستيراد القمح في المناقصة الجديدة التي طرحتها، يوم السبت، وانتهى موعد تقديم العروض لها اليوم الاثنين.

وحسب المصدر، فإن العروض الثلاثة التي تلقتها هيئة السلع التموينية المصرية، اثنان لاستيراد القمح الفرنسي والثالث لاستيراد القمح الأمريكي.

ويبلغ حجم العروض الثلاثة، وفقا للمصدر، 60 ألف طن، الأول من شركة عرضت استيراد القمح الفرنسي بسعر 389 دولارا للطن، والثاني من شركة عرضت استيراد القمح الفرنسي بسعر 399 دولارا للطن، والثالث من شركة عرضت استيراد القمح الأميركي بسعر 447 دولارا للطن، وكل هذه الأسعار للتسليم على ظهر السفينة.

وحددت هيئة السلع التموينية المصرية أنواع القمح لتي ترغب في شرائها الهيئة وهي "القمح الأميركي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأميركي الشتوي الأحمر الناعم، أو القمح الأميركي الصلب، أو القمح الكندي الناعم، وقمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم، قمح ألماني قابل للطحن، قمح أرجنتيني صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، وقمح روماني قابل للطحن".

ومن بين الأنواع التي حددتها الهيئة كذلك "قمح بولندي قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربي قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراغواني، قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقاً لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني".

وكان مصدر مسؤول قد كشف لموقع "سكاي نيوز عربية"، يوم الجمعة، أن مصر قررت إلغاء مناقصة عالمية الخميس كانت قد طرحتها لاستيراد قمح، حيث أحجمت الشركات عن التقدم لها ولم تتقدم لها سوى شركة واحدة عرضت استيراد 60 ألف طن قمح فرنسي بسعر 399 دولارا للطعن تسليم على ظهر السفينة.

وقال المصدر إن الإلغاء سببه أن تقدم شركة واحدة يخالف نص المادة رقم 37 من القانون رقم 182 لسنة 2018، فضلا عن ارتفاع السعر من متوسط 345 دولار في المناقصات السابقة إلى حدود 400 دولار في المناقصة الملغاة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد الأربعاء الماضي أن مخزون مصر من القمح يكفيها لمدة 4 أشهر فضلا عن اقتراب موعد جمع المحصول المحلي من القمح.