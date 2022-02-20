ذكر محضر الاجتماع، الذي انعقد أمس الجمعة، أن اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع مجموعة فلوريت اتفقت على شروط مذكرة تفاهم ستمكن الحكومة أيضا من استرداد جزء كبير من حقوق ملكية في أحد المناجم كانت قد حصلت عليها شركة كاموتو كوبر التي تم التنازل عنها للمجموعة.

وأضاف المحضر أن رئيس البلاد فيليكس تشيسكيدي وجه وزارة العدل بتحليل وتوقيع مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن لتمكين الكونجو من استعادة حيازتها الكاملة لأصول المناجم والنفط.

ولم يتسن الوصول إلى مجموعة فلوريت للتعليق.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على جيرتلر وأكثر من 30 شركة في ديسمبر 2017 ويونيو 2018، متهمة إياه بالاستفادة من صداقته مع رئيس الكونجو السابق جوزيف كابيلا للحصول على صفقات تعدين مربحة.

وينفي جيرتلر ارتكاب أي مخالفات.