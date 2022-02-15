وقفز إجمالي عدد الزيارات إلى 13.457.400 حتى نهاية يوم الاثنين، وأكثر من 121 مليون زيارة افتراضية.

ومن أبرز الفعاليات التي شهدها "إكسبو 2020 دبي" الأسبوع الماضي، اليوم الوطني للمملكة المتحدة الذي أقيم في 10 فبراير، وتخلله مراسم واحتفالات حضرها الأمير وليام، دوق كامبريدج.

واحتفلت الفلبين بيومها الوطني في اليوم التالي، حيث تم تنظيم حفل موسيقي في حديقة اليوبيل لأيقونة موسيقى البوب الفلبيني الأميركي بامبو، بجانب عرض ثقافي بعنوان "أمواج الروح"، صوّر تاريخ الشعب الفلبيني الممتد لـ 4000 عام.

واستعرض منسق الأغاني والمنتج ومؤلف الأغاني المرشّح لجائزة "غرامي" بلاك كوفي مهاراته أمام زوار ساحة مركز دبي للمعارض، واجتذب كل من فرقة الروك "ثايكودام بريدج" ونجم بولييود رانبير كابور الآلاف من المعجبين الذين ملأوا الساحة أمام منصة اليوبيل في عطلة نهاية الأسبوع الفائت.

وجمع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، في 11 فبراير الجاري، خبيرات عالميات لبحث الآلية التي يمكن بها ضمان المساواة بين الجنسين، وإمكانية الوصول للجميع في مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات.

وبلغ عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي أكثر من 121 مليون زيارة، لكن من المتوقع أن يقفز هذا العدد أكثر بفضل الحفل الموسيقي لفرقة "كولدبلاي" العالمية الذي يرتقبه الجميع مساء الثلاثاء.

وخصصت نحو 10000 تذكرة لحضور الحفل من الحديقتين الداخلية والخارجية لساحة الوصل، إلى جانب أكثر من 4000 تذكرة إضافية لحضوره من ساحة مركز دبي للمعارض، وتُتاح شاشات خارجية إضافية في أنحاء موقع إكسبو 2020، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".