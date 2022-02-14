وبلغت العقود الآجلة لـخام برنت 95.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة ‭‭0‬‬‭‭2:35‬‬ بتوقيت غرينتش بزيادة 1.12 دولار، بعد أن سجلت في وقت سابق 96.16 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 دولار أو 1.4 في المئة ليصل إلى 94.38 دولارا للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولارا وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة "إذا حدث تحرك للقوات فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة".

وأضاف "ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".

تأتي حالة التوتر في الوقت الذي تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+" صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات التي تصدر شهريا بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى مارس المقبل.