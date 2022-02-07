وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

وتراجع خام برنت 53 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 92.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 2.16 دولار يوم الجمعة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 91.57 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه 2.04 دولار في الجلسة السابقة.

ووصل كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات يوم الجمعة ليواصلا صعودهما للأسبوع السابع بسبب استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.