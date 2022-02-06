ووفقا للبنك المركزي المصري أن احتياطيات النقد الأجنبي في يناير ارتفعت إلى 40.98 مليار دولار بعد أن كانت 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد على 45.5 مليار دولار بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي المصري كشف في وقت سابق عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 311 مليون دولار.

وأوضح أن تحسن الميزان الخدمي متمثلا في إيرادات القطاع السياحي التي ارتفعت إلى مليارين و800 مليون دولار ساهم في الحد من العجز.