وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن هذا الاستدعاء لسيارات شركة تيسلا يشمل طرز "S"و"X"و"3" و"Y"، التي جرى إنتاجها ضمن برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، وهو برنامج أثار الجدل، بسبب وجود خدمة تهدف إلى السماح للسيارة بقيادة نفسها في يوم من الأيام بشكل كامل.

ورغم أن هذه السيارات حققت تقدما على صعيد الالتزام بقواعد المرور، إلا أنها فشلت في بعض الأحيان، بحسب شهادات سائقين، قالوا إن الأمر يحتاج إلى سائق يقظ يتدخل للسيطرة على السيارة في وقت الخطأ.

وقالت تيسلا إن السائقين لا يحتاجوا إلى إرجاع سياراتهم من أجل الصيانة، متحدثة عن أنها ستقوم بإصدار نسخة محدثة من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، عبر الإنترنت، في وقت لاحق من فبراير الجاري.

وقالت الإدارة في بيان: "يحظر قانون سلامة المركبات على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة ، بما في ذلك خيارات التصميم المتعمدة غير الآمنة. إذا أظهرت المعلومات احتمال وجود مخاطر تتعلق بالسلامة

وأكدت أنها ستتصرف على الفور بناء على ما سبق.

ويشمل الاستدعاء السيارات ذات ميزة التوقف المتدرج، ولا تعمل هذه الميزة إلا بوجود ظروف معينة مثل رؤية واضحة في المكان وغير ذلك.