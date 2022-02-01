وكانت القاضية غادة عون، قد أصدرت يناير الماضي أمرا بمنع رياض سلامة من السفر.

وقالت حينها إن الحظر "يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة"، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد، منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية عام 2019.

ويأتي سلامة في قلب تحقيقات بفساد مزعوم، ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.