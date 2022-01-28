فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لتخام برنت القياسي دولارا لتصل إلى 90.34 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق ارتفاع بـ 63 سنتا ووصل إلى 89.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت غرينتش بعدما.

وكان خام برنت القياسي بلغ أمس الخميس 91.04 دولار في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وفقا لرويترز.

كذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي، أو خام غرب تكساس الوسيط، دولارا وبلغت 87.61 دولار للبرميل.

وكان الخام الأميركي قد بلغ أيضا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ويبدو أن الخامان في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابا في أسواق الطاقة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال اليوم الجمعة إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.