وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (إن تي في)، قال أردوغان إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 36 بالمئة الشهر الماضي. ووعد أيضا بإصدار دين بديل جديد للمستثمرين.

وتحت إلحاح من أردوغان، أجرى البنك المركزي التركي سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أثارت انهيارا للعملة المحلية في نوفمبر وديسمبر، وهو ما دفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها في حوالي عقدين.