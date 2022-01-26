ودعا الصندوق الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد البتكوين وسيلة دفع رسمية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى "المخاطر الكبيرة" التي تشكلها العملة المشفرة، كما حذر من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت السلفادور أول من شرّع في سبتمبر الماضي تداول العملة المشفرة، ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأميركي.

وطالب مسؤولون في صندوق النقد الدولة رئيس السلفادور نجيب ابو كيلة إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة، كما أفادت فرانس برس.

وشدد المسؤولون على أن هناك "مخاطر كبيرة لاستخدام البتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك" وإصدار السندات المدعومة من هذه العملة المشفرة.

وتم تداول عملة نتكوين بسعر 37 ألف دولار الثلاثاء، بعد أن فقدت نحو نصف قيمتها مقارنة بالسعر القياسي الذي حققته في نوفمبر عندما سجلت 67,734 دولار.

واستغل أبو كيلة انخفاض سعر البتكوين لتعزيز أصول بلاده من العملة المشفرة.