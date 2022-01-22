وواصلت بتكوين، أكبر الأصول الرقمية، انخفاضها، يوم السبت، وخسرت أكثر من 50 في المائة من أعلى مستوى لها في نوفمبر، مع إضافة المزيد من الزخم لانهيار العملات المشفرة.

وانخفضت إلى 34.042.78 دولار يوم السبت، بانخفاض 7.2 في المائة، قبل تقليص معظم تلك الخسائر.

يوم الجمعة، كانت بتكوين قد تراجعت ستة بالمئة إلى 38250 دولارا، لتواصل التراجع إلى 7.2 في المائة.

وأدى انخفاض بتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.