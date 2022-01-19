ويبلغ حجم القيمة الأسمية لاتفاقية المبادلة بين الإمارات وتركيا 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسري مدتها 3 أعوام مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك.

ووقع الاتفاقية خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وشهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي.

وقال بالعمى: "يعكس توقيع الاتفاقية مع البنك المركزي للجمهورية التركية حرص الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي في المسائل المالية، ولا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية".

من جانبه، قال قوجي أوغلو: "تؤكد اتفاقية المبادلة الموقعة التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بتعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولتينا إلى الأمام".