وتستمر الفعاليات التي تركز على موضوعات الطاقة والاستدامة وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إلى 19 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتشارك 7 دول في فعاليات القمة، تعرض من خلال أجنحتها أحدث ابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة.

وتقدم القمة منصة تسهم في التواصل وإبرام الشراكات بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من جهة، والمستثمرين في مجال التكنولوجيا من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا من جهة أخرى.

وتنظم القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 أكثر من 200 جلسة تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، ويأتي على رأسها معرض الطاقة الذي يستضيف أكبر وأهم العارضين في قطاع الطاقة المتجددة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويشمل برنامج القمة كذلك فعاليات مثل منتدى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، ومنتدى EcoWASTE الخاص باستخدام التكنولوجيا في إدارة النفايات واستعراض المعدات المستخدمة في هذا المجال وكيفية تشغيلها آليا، إضافة إلى منتدى الماء الذي يسلط الضوء على أنظمة معالجة مياه الصرف والاستفادة منها، ومنتدى المدن الذكية والمناخ والبيئة.

وبمناسبة افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات إن: "الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ أكثر من 15 عاما أثبتت نجاحها".

وأكد الجابر أن الإمارات "تتبنى مسارا منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحرص على تسريع الخطى استعدادا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28".

واختتم الجابر كلمته قائلا إن "الإمارات حريصة على اغتنام الفرص الاقتصادية للتحول في قطاع الطاقة من خلال تشجيع الشراكات الاستراتيجية الشاملة".