وهبط سعر أسهم تسلا 1.1 بالمئة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، الخميس.

وستستدعي الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 356309 سيارة من طراز 3 أنتجت بين عامي 2017 و2020 لمعالجة مشكلات كاميرا الرؤية الخلفية و119009 سيارات من طراز إس بسبب مشاكل غطاء الصندوق الأمامي.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة: "تعطل عرض الكاميرا الخلفية قد يؤثر على الرؤية الخلفية للسائق ويزيد من مخاطر الاصطدام".

وأضافت أن الشركة ليست على دراية بوقوع أي حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بالمشكلات المتعلقة بسياراتها من طرازي 3 وإس.