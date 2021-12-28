وقال شاكر إن قدرة محطة "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان ستبلغ 1465 ميغاواط، مشيرا إلى أن المحطة مجهزة لزيادة إنتاجها بشكل أكبر وصولا إلى 1965 ميغاواط، والربط المباشر مع الشبكة القومية للكهرباء في مصر دون أية إضافات جديدة في البنية الأساسية.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر لديها خطة استراتيجية طموحة تهدف لأن يصل إنتاجها من الطاقة المتجددة في النصف الأول من عام 2023 إلى 10 آلاف ميغاواط، وفي عام 2035 سيكون اعتماد البلاد على 42 في المئة من الطاقة النظيفة.

وبيّن المسؤول المصري أنه "في ظل الخطط العالمية لتقليل الانبعاثات من الوقود والطاقة التقليدية، فإن مصر ستعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة تتخطى 42 في المئة بحلول عام 2035 تماشيا مع التغيرات المناخية العالمية ولتقليل الانبعاثات الكربونية".

وأضاف: "محطة بنبنان في أسوان تم الاعتماد في إنشائها على القطاع الخاص المحلي والأجنبي"، مشددا على أن مصر تعمل دائما من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويكون الاعتماد على الاستثمار الخاص بشكل أكبر كتوجه عام من الدولة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح الاثنين مجمع محطة "بنبان" للطاقة الشمسية، إلى جانب 5 مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء.