لكن المنافسة انتقلت مؤخرا إلى خارج الملعب، عندما اتخذ غزل المحلة خطوة مفاجئة بإنشاء شركة خاصة لكرة القدم، وطرحها في البورصة المصرية، ليصبح أول ناد في تاريخ مصر يقدم على ذلك.

الأهلي كان قد أسس شركة لكرة القدم رئيسها رجل الأعمال المقرب من النادي ياسين منصور، ونائبه مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سابقا، وبعضوية نجم الأهلي المعتزل حسام غالي الذي أصبح مؤخرا عضو مجلس إدارة النادي فترك منصبه في الشركة.

كما أعلن الزمالك من قبل نيته إنشاء شركة لكرة القدم عن طريق اللجنة المؤقتة التي كلفت بإدارته برئاسة حسين لبيب، لكن الفكرة تعثرت لأسباب مادية.

مفاجأة المحلة

وأسند نادي غزل المحلة مهمة الطرح الخاص بشركته الخاصة لكرة القدم في البورصة المصرية إلى شركة "برايم كابيتال"، لإنهاء الاكتتاب الخاص بقيمة 37 مليون جنيه مصري على الأقل.

ويجري العمل في الوقت الراهن من أجل إنهاء نشرة الاكتتاب العام، تمهيدا لطرح حصة من شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال لموقع "سكاي نيوز عربية": "تعتزم شركة غزل المحلة لكرة القدم طرح حصة تتجاوز 60 بالمئة من رأسمالها المقدر بـ200 مليون جنيه".

وأضاف: "65 مليون جنيه من رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم، سيمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب أخرى والاسم التجاري لمدة 20 عاما، بينما تطرح باقي القيمة المقدرة بـ135 مليونا في البورصة، من بينها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، و98 مليونا عبر الاكتتاب العام".

دراسة الأهلي

ومن جهة أخرى، لا يزال مجلس إدارة الأهلي يدرس إمكانية طرح أسهم شركة الأهلي لكرة القدم في البورصة، لكن حتى الآن لم يتوصل رئيس النادي محمود الخطيب ورئيس الشركة ياسين منصور إلى قرار نهائي.

وقرر مجلس إدارة النادي تأجيل طرح أسهم الشركة في البورصة حتى يتم دراسة الأمر من كافة جوانبه، وتحديد منافع الخطوة وسلبياتها قبل اتخاذ القرار النهائي.