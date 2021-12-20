وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تم تسجيل هذا العدد من الزيارات، خلال الفترة الممتدة حتى 20 ديسمبر الجاري.

في غضون ذلك، يواصل المنظمون تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بمواجهة جائحة "كوفيد - 19"، مما يضمن زيارة آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث.

وعلى صعيد منصة إكسبو الافتراضية، ارتفع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 إلى 31.6 مليون زائر، خلال الفترة نفسها، مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحية التي تبث على المنصة، والتي تتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع.

إجراءات للوقاية

ويحرص إكسبو 2020 دبي - أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة - على تطبيق تدابير الوقاية وفق أحدث المستجدات.

وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في موقع الحدث الدولي، ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلا عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.

وألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ "بي سي آر" على أساس منتظم.

كما علقت بشكل مؤقت بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين، مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين وذلك كإجراء وقائي قصير الأجل.

ومع تلقي أكثر من 90 في المائة من سكان دولة الإمارات اللقاح الكامل، تعتبر كوادر إكسبو 2020 دبي من موظفين ومشاركين دوليين ومتطوعين ومقاولين ومزودي خدمات من الملقحين بالكامل.

ويطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة.

بالإضافة إلى ذلك فإن موقع الحدث الدولي مزود بمحطات تعقيم متطورة، ويطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

فعاليات غنية

ومن الفعاليات البارزة التي شهدها إكسبو 2020، في الآونة الأخيرة، حضور نجم كرة القدم وسفير إكسبو، ليونيل ميسي، إلى أرض الحدث الدولي، إلى جانب العرض العلمي الحي للكهرباء المثير للإعجاب والذي يحمل عنوان "برينياك لايف - "امتحان العقل" وغيرها من العروض الترفيهية الحية، والتي كانت مدعومة بالإقبال الحماسي على التذكرة الاحتفالية لإكسبو 2020.

وعلى صعيد آخر، قدم أسبوع المعرفة والتعلم، وهو أحدث أسابيع الموضوعات ضمن "برنامج الإنسان وكوكب الأرض" قمة تعليمية عالمية نُظمت على مدار 3 أيام، بجانب عدد من فعاليات المجلس العالمي.

كما عُقد على هامشه فعالية تفاعلية حول التعلم التجريبي، بالإضافة إلى انعقاد منتدى أعمال حول تسخير المعرفة للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.

وساهمت التحضيرات لموسم الأعياد التي يجري العمل عليها على قدم وساق عبر كل أرجاء موقع إكسبو 2020 في بث روح موسم الأعياد في الأجواء المحيطة قبل تاريخ 25 ديسمبر، حيث تم إضاءة شجرة "الكريسماس" في ساحة الوصل ضمن حفل خاص نُظم بتاريخ 18 ديسمبر الجاري.

وخلال الأيام السبعة المقبلة سيحتفل زوار إكسبو 2020 دبي بمجموعة من الحفلات الموسيقية الحية المتألقة يحييها كوكبة من الفنانين الدوليين.