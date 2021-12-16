وقال اللواء محمد رستم معاون قائد محور كرميان ( قرتبة) التي تقع جنوب شرق قضاء خل التابع لمحافظة صلاح الدين، إنه "تمّ العثور على المقبرة في منطقة دوراجي قريبة من غارة (وهي منطقة متنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية) يوم الخميس" في منطقة تضمّ كهوفاً وحفراً شكّلت مخبأ لتنظيم داعش.

ونقلت فرانس برس عن رستم قوله "نعمل منذ الساعة 11,00 من صباح الخميس. تمّ استخراج رفات 11 من رجال الشرطة العراقية على الأقلّ من المقبرة حتى الآن، يعتقد أنه تمّ اعتقالهم على يد التنظيم في العام 2018".

وأوضح أن "البحث لا يزال مستمراً عن جثث أخرى"، بالتنسيق بين الشرطة الاتحادية العراقية وقوات البشمركة، مؤكدا أن "فريقاً هندسياً وطبياً من الشرطة الاتحادية العراقية متواجد في المكان".

وقال المصدر نفسه إنه تم العثور على المقبرة استناداً إلى "معلومات استخباراتية لدينا عن وجود مخابئ للتنظيم الإرهابي في المنطقة كانوا يسجنون المعتقلين من القوات العراقية فيها".

ويأتي ذلك فيما تتواصل عملية تمشيط "انطلقت مطلع الأسبوع" وفق المسؤول، من قبل الجيش العراقي وقوات البشمركة في مناطق واسعة شمال محافظة ديالى ومناطق في شرق مدينة طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، وهي مناطق تعتبر مناطق عازلة بين القوات البيشمركة الكردية وقوات الحكومة الاتحادية.

خلّف داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق بين عامي 2014 و2017، أكثر من 200 مقبرة جماعية، وفق الأمم المتحدة، قد تضمّ أكثر من 12 ألف جثة في العراق و5 آلاف في شمال سوريا.