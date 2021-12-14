وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا صباح الثلاثاء، حيث وصل سعر صفيحة المازوت إلى أكثر من 338 ألف ليرة، وتجاوز سعر صفيحة البنزين 318 ألف ليرة.

ويتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير مرة أخرى في الأسواق، مما سيكبّد اللبنانيين أعباء إضافية، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور يساوي أقل من 25 دولارا أميركيا.

وسبق هذا الانهيار الجديد في سعر الليرة الاثنين، اجتماع عقده رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان وعدد من الوزراء حيث تم البحث في شؤون مالية ونقدية.

وقال خبراء لـ"سكاي نيوز عربية" إن سعر الليرة أمام الدولار سيواصل الانهيار في الأيام المقبلة نتيجة المضاربات الحاصلة وموسم الأعياد وغياب السياسات الحكومية الرسمية للجم هذا الارتفاع في الدولار.